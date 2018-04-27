Olaylı derbideki olaylar sebebiyle adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 18'i serbest bırakıldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 18'i haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 18'i haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
4 kişi ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.
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