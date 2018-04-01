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Olcay Şahan: Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe'yi destekliyor tebrik ederim

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Olcay Şahan açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Olcay Şahan açıklamalarda bulundu.

"Genç oyuncuların bedelini ödedik"

"Trabzonspor'un çok genç oyuncuları var, bugün de onun bedelini ödedik. Tecrübe kazandılar. Takımda çok genç oyuncular olursa, böyle büyük maçlarda sıkıntı yaşayabilirsin. Maalesef bugün o oldu."

"G.Saray taraftarı F.Bahçe'yi destekliyor"

"Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum. Şikeci Trabzonspor diye bağırıyorlarsa, demek ki Fenerbahçe'yi destekliyorlar. O yüzden tebrik ediyorum."

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