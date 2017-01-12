Olcay Şahan resmen Trabzon'da! İşte transferin detayları...

Trabzonspor, Beşiktaş'ın 10 numarası Olcay Şahan ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Transferle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Başkan Muharrem Usta'nın yüz yüze görüşme yaptığı Olcay Şahan'ın transferi imza ile noktalandı. Başkan Usta'nın İstanbul'da Olcay'ın menajeri ve kendisiyle bir görüşme yaparak 3.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcu Olcay Şahan' ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."

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Trabzonspor, Olcay Şahan transferinin detaylarını açıkladı: Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Böylece Olcay Şahan Trabzonspor'dan senelik

2016 / 17 sezonunda 850 bin €

2017 / 18 sezonunda 1.7M€

2018 / 19 sezonunda 1.7M €

2019 / 20 sezonunda 1.7M € alacak.

Transferin en hızlı takımı Trabzonspor dün iki bomba birden patlatarak şov yaptı. Önce eski oyuncusu Carl Medjani'ye Belek'te 1.5 yıllık imza attıran Fırtına, akşam üzeri de Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Olcay Şahan'ı 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

OLCAY: HERKESE GÖSTERECEĞİM

Medjani sonrası akşam saatlerinde de geçtiğimiz günlerde Başkan Muharrem Usta'nın yüz yüze görüşme yaptığı Olcay Şahan'ın transferi imza ile noktalandı. Başkan Usta'nın İstanbul'da Olcay'ın menajeri ve kendisiyle bir görüşme yaparak 3.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Bordo-mavililerin oyuncuya Beşiktaş'taki sözleşmesinde yer alan ve kademeli artışı içeren 1 milyon 750 bin euro'luk teklifi yaptığı ve oyuncunun da bunu kabul ettiği ifade edildi. Olcay bu transfer için Beşiktaş'taki 700 bin euro'luk alacağından vazgeçti ve bordo-mavililer bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Olcay'ın Başkan Usta'ya "Beşiktaş'ta başarılı dönemler geçirdim. Şu an herkes benim düşüşte olduğumu söylüyor ancak ben burada kendimi yeniden ispatlayacağım" dediği öğrenildi. Trabzonspor, Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta 2 gol atan Olcay'ın transferi için kulübü ve futbolcuyla anlaştığını Borsa'ya bildirdi.