Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Olcay Şahan: Trabzonspor'da çok mutluyum

Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan, Bursaspor maçındaki performansından sonra açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan, Bursaspor'a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Olcay Şahan'ın maç sonu sözleri:

"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettik. İlk dakikadan itibaren kazanmak istediğimizi sahaya yansıttık. 2-0 öne geçtik, basit bir hatayla gol yedik. Kırmızı karttan sonra kontrol bizdeydi. Rakibimizin 1 tane pozisyonu vardı. İyi başlamak istiyorduk, başladık. Takıma daha adapte olamadım, daha 1 gün antrenmana çıktım. Poziyonları değerlendiremedim, adapte olunca değerlendireceğim, taraftarlardan özür diliyorum."

"TRABZONSPOR'DA ÇOK MUTLUYUM"

"Ben şu an burada, Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım işimi kolaylaştırdı. Saha içinde adaptasyon zaman alacaktır, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız.

"NASIL BİR VEDA OLACAK, BİLMİYORUM"

"Yarın sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşlarımla vedalaşacağım. Nasıl olacak bilmiyorum."

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Yılmaz: Müfredatla ilgili herkesin görüşlerini alacağız

Bakan Yılmaz: Müfredatla ilgili herkesin görüşlerini alacağız

Mültecilerin Belgrad'da yaşam mücadelesi

Mültecilerin Belgrad'da yaşam mücadelesi

Otobüslerde yeni dönem

Otobüslerde yeni dönem

Zeytinburnu'nda bina çöktü

Zeytinburnu'nda bina çöktü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA