Olcay Şahan: Trabzonspor'da çok mutluyum

Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan, Bursaspor'a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Olcay Şahan'ın maç sonu sözleri:

"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettik. İlk dakikadan itibaren kazanmak istediğimizi sahaya yansıttık. 2-0 öne geçtik, basit bir hatayla gol yedik. Kırmızı karttan sonra kontrol bizdeydi. Rakibimizin 1 tane pozisyonu vardı. İyi başlamak istiyorduk, başladık. Takıma daha adapte olamadım, daha 1 gün antrenmana çıktım. Poziyonları değerlendiremedim, adapte olunca değerlendireceğim, taraftarlardan özür diliyorum."

"TRABZONSPOR'DA ÇOK MUTLUYUM"

"Ben şu an burada, Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım işimi kolaylaştırdı. Saha içinde adaptasyon zaman alacaktır, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız.

"NASIL BİR VEDA OLACAK, BİLMİYORUM"

"Yarın sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşlarımla vedalaşacağım. Nasıl olacak bilmiyorum."