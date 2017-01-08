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Olcay Şahan transferinde flaş gelişme

Beşiktaş'tan ayrılacağı ve Trabzonspor'a transfer olacağı konuşulan Olcay Şahan'ın geleceğini konuşmak için ağabeyi ve menajeri olan Osman Şahan, Antalya'ya geliyor.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezonun ilk yarısında fazla forma şansı vermediği isimlerden biri olan Olcay Şahan'ın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme var.

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un gündeminde olan Olcay Şahan'ın Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, Olcay Şahan'ı ciddi şekilde isterken, siyah-beyazlı futbolcunun menajerliğini yapan ağabey Osman Şahan'ın transfer haberleri üzerine Antalya'ya geleceği ortaya çıktı.

Ağabey Osman Şahan, Almanya'dan Beşiktaş'ın Antalya'da kamp yaptığı otele gelerek yöneticilerle Olcay Şahan'ın durumunu konuşacak.

Olcay Şahan'ın geleceğini yönetimle masaya yatıracak olan Osman Şahan'ın olası bir ayrılık konuşması üzerine, 29 yaşındaki ismi isteyen kulüplerle temaslara başlaması bekleniyor.

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