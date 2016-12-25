Beşiktaşlı futbocu Olcay Şahan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi
Beşiktaşlı futbocu Olcay Şahan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi
Yıldız futbolcunun eşi Lütfiye Şahan, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi.2.95 kg ağırlığında 49 cm boyunda doğan bebeklerine Olcay - Lütfiye çifti Liya ismini verdi.
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