Olcay Şahan'ın Trabzonspor'dan alacağı para olay oldu

Ekonomik anlamda adımlarını hep temkinli atan Trabzonspor yönetimi, Süper Lig’de alınan kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde kesenin ağzını sonuna kadar açtı.Şu ana kadar Emmanuel Mas, Jaoa Pereira ve Carl Medjani’yi renklerine bağlayan bordo mavililerin esas flaş transferi Olcay Şahan’ın sözleşmesiyle ilgili önemli bir detaya ulaşıldı.

Bordo mavililere 3.5 yıllık imza atan Olcay Şahan için eski kulübü Beşiktaş’a 200 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödenmişti.Trabzonspor’dan yılda 1 milyon 700 bin Euro kazanacak olan Olcay’a da ekstra 500 bin Euro imza parası verildiği ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu böylece Trabzonspor’daki ilk yılında 2 milyon 300 bin Euro kazanacak.Olcay Şahan, 3.5 sezonda imza parasıyla birlikte toplam 6 milyon 450 bin Euro’yu cebine koyacak.