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Başakşehir 26 maçtır kaybetmiyor

Real Madrid'in Sevilla'ya mağlup olmasıyla beraber Avrupa'da kaybetmeyen tek lider unvanını elinde tutan Başakşehir 26 maçtır sahadan puansız ayrılmıyor.

  • Milliyet
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Süper Lig’de tarih yazan Medipol Başakşehir, Avrupa’nın da zirvesine çıktı. Turuncu-lacivertli takım, Real Madrid’in, Sevilla’ya kaybetmesiyle, namağlup tek lider olarak kaldı. Madrid'in 40 maçlık yenilmezlik serisine son veren Sevilla oldu.

BAŞAKŞEHİR İLK YARIDA MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta itibariyle namağlup liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir adeta tarih yazıyor. 34 haftalık lig maratonun yarısını yenilmeden 11 galibiyet ve 6 beraberlikle geçen turuncu-lacivertli takım, Avrupa’nın da en iyisi konumuna geldi.

TEK NAMAĞLUP LİDER

Geçen sezondan bu yana devam eden yenilmezlik serisine sahip olan Abdullah Avcı ve oyuncuları, 26 maçlık bir başarı elde etti. Son olarak önceki gün Real Madrid’in ligde Sevilla’ya yenilmesiyle birlikte Medipol Başakşehir, Avrupa’da tek namağlup lider olarak kaldı. Avrupa’nın 5 büyük ligiyle kıyaslama yapıldığında Avcı’nın takımı; Chelsea, Bayern Münih, Real Madrid, Monaco ve Juventus gibi devlerin önünde yenilgisiz lider olarak parladı.

HOFFENİEM DA KAYBETMEDİ

Avrupa liglerinin genelinde ise şu anda Medipol Başakşehir’in haricinde sadece Almanya’da Hoffenheim namağlup ilerliyor. Hoffenheim’ın 29 yaşındaki hocası Julian Nagelsmann ve Abdullah Avcı’lı Başakşehir en büyük sürpriz olarak değerlendiriliyor.

BAŞAKŞEHİR DEFANSİF ANLAMDA DA İYİ

Ayrıca savunma anlamında Avrupa’nın en iyi takımları arasında yine Medipol Başakşehir bulunuyor. İstanbul ekibi, 17 haftada yediği 11 golle Porto (7), PSV (8) ve Bayern Münih (9) ile beraber defans anlamında en başarılı takımlar arasında yer alıyor.
 
26: Ligin ikinci yarısına 5-0’lık Kayserispor galibiyetiyle başlayan Başakşehir son 26 maçta 16 galibiyet ve 10 beraberlik alarak kulüp rekoru kırdı. Başakşehir bu sezon ligde çıktığı 17 maçın 16’sında gol atmayı başardı.

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