Başakşehir 26 maçtır kaybetmiyor
Real Madrid'in Sevilla'ya mağlup olmasıyla beraber Avrupa'da kaybetmeyen tek lider unvanını elinde tutan Başakşehir 26 maçtır sahadan puansız ayrılmıyor.
- Milliyet
Süper Lig’de tarih yazan Medipol Başakşehir, Avrupa’nın da zirvesine çıktı. Turuncu-lacivertli takım, Real Madrid’in, Sevilla’ya kaybetmesiyle, namağlup tek lider olarak kaldı. Madrid'in 40 maçlık yenilmezlik serisine son veren Sevilla oldu.
BAŞAKŞEHİR İLK YARIDA MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ
Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta itibariyle namağlup liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir adeta tarih yazıyor. 34 haftalık lig maratonun yarısını yenilmeden 11 galibiyet ve 6 beraberlikle geçen turuncu-lacivertli takım, Avrupa’nın da en iyisi konumuna geldi.
TEK NAMAĞLUP LİDER
Geçen sezondan bu yana devam eden yenilmezlik serisine sahip olan Abdullah Avcı ve oyuncuları, 26 maçlık bir başarı elde etti. Son olarak önceki gün Real Madrid’in ligde Sevilla’ya yenilmesiyle birlikte Medipol Başakşehir, Avrupa’da tek namağlup lider olarak kaldı. Avrupa’nın 5 büyük ligiyle kıyaslama yapıldığında Avcı’nın takımı; Chelsea, Bayern Münih, Real Madrid, Monaco ve Juventus gibi devlerin önünde yenilgisiz lider olarak parladı.
HOFFENİEM DA KAYBETMEDİ
Avrupa liglerinin genelinde ise şu anda Medipol Başakşehir’in haricinde sadece Almanya’da Hoffenheim namağlup ilerliyor. Hoffenheim’ın 29 yaşındaki hocası Julian Nagelsmann ve Abdullah Avcı’lı Başakşehir en büyük sürpriz olarak değerlendiriliyor.
BAŞAKŞEHİR DEFANSİF ANLAMDA DA İYİ
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