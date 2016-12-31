Oleksandr Karavaev kimdir Oleksandr Karavaev kariyeri

Fenerbahçe Oleksandr Karavaev hakkında KAP açıklaması yaptı. Ukraynalı genç oyuncu Karavaev Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere. Karavaev hakkında KAP bildirimi gelirken, Karavaev kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Karavaev'in kariyeri büyük merak konusu oldu.

Fenerbahçe’den konuyla ilgili KAP açıklaması geldi. Sarı lacivertli ekip genç oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığını bildirdi. Karavaev’in takımı Zorya Luhansk genç futbolcu hakkında bir açıklama yaptı. Zorya Luhansk yaptığı açıklamada Oleksandr Karavaev'in sarı lacivertli takıma transfer olduğunu açıkladı.

OLEKSANDR KARAVAEV KİMDİR?

2 Haziran 1992 tarihinde Ukrayna’nın Kherson kentinde dünyaya gelen Oleksandr 24 yaşında ve 1,73 metre boyunda. Orta sahanın sağında oynayan Oleksandr zaman zaman sağ bek ve sol kanatta da oynayabiliyor. Çift ayaklı olması dolayısıyla her iki kanatta da etkili olabilen genç yetenek, futbol hayatına Shakhtar Donetsk genç takımında başladı. Shakhtar’ın rezerv takımına alınan Karavaev, bir başka Ukrayna kulübü Sevastopol’a kiralandı.

Sevastopol’de 2 yıl kiralık top koşturan genç oyuncu bu kulüpte 66 maçta forma giydi, 9 gol atıp 8 asiste imza attı. Sonrasında kulübüne geri dönen Karavaev, Shakhtar A Takımı’na girmekte zorlandı ve Zorya Luhansk takımına kiralandı. Zorya Luhansk’ta ise 95 maçta forma giyen Ukraynalı genç oyuncu, 19 gol 16 asistlik bir performans sergiledi. Karavaev’in 30 Haziran 2018 tarihine kadar S.Donetsk ile sözleşmesi bulunuyor.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Fenerbahçe de Oleksandr Karavaev'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı:



Resmi açıklamada şu ifadeler kullandı;



"Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavayev’in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır.



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