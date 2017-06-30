Olimpiakos İletişim Direktörü Konstantinos Karapapas: Emmanuel Emenike ile ilgileniyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Emmanuel Emenike ile Yunan ekibi Olympiakos ilgileniyor.

Olympiakos İletişim Direktörü Konstantinos Karapapas, Emenike ile ilgilendiklerini doğruladı ve Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Yunan şampiyonu Brown Ideye'nin Çin'e transfer olmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir forvet arıyor.

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