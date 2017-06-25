Olimpik Lyon Jason Denayer ile her konuda anlaştı

Jason Denayer, adım adım Lyon'a gidiyor... Galatasaray'ın eski futbolcusu Denayer'in Lyon ile anlaştığı iddia edildi. Fransız stoper Mangala'dan yüksek bonservis ücreti yüzünden vazgeçen Lyon'un bonservisi Manchester City'de bulunan Denayer'i kadrosuna katmaya çok yaklaştığı belirtildi.

RTL Belçika'nın iddiasına göre Lyon ve Denayer transfer için her konuda anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon kiralık olarak Lyon'da forma giyeceği açıklandı.

Lyon'un Denayer dışında bir defans transferi yapacağı da iddia edildi. Fransız ekibinin Mariano Diaz transferini bitirmeye çok yaklaştığı ifade edilirken Olivier Giroud için de çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Premier Lig takımlarından Sunderland'de geçiren Belçikalı futbolcu, toplamda 29 maçta forma giydi. (Sporx)