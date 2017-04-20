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Olimpiyat madalyalı atlet Germaine Mason, trafik kazasında hayatını kaybetti

2008 Pekin Olimpiyatları'nda Büyük Britanya adına gümüş madalya kazanan Germaine Mason, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Olimpiyat madalyalı yüksek atlamacı Germaine Mason, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Jamaika basınında yer alan haberlerde, 34 yaşındaki atletin ülkesinde trafik kazası geçirdiği ve olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Jamaika doğumlu Mason, 2006 yılında Büyük Britanya adına yarışmaya başlamış ve 2008 Pekin Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştı.

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