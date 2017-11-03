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Olimpiyat Stadı, 2020 Şampiyonlar Ligi finaline aday gösterildi

Olimpiyat Stadı, 2020 yılında yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline aday gösterildi. Diğer aday stat ise Benfica'nın stadı olan Estádio da Luz...

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Olimpiyat Stadı, 2020 yılında yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline aday gösterildi. Diğer aday stat ise Benfica'nın stadı olan  Estádio da Luz...

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