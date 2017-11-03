Olimpiyat Stadı, 2020 Şampiyonlar Ligi finaline aday gösterildi
Olimpiyat Stadı, 2020 yılında yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline aday gösterildi. Diğer aday stat ise Benfica'nın stadı olan Estádio da Luz...
Olimpiyat Stadı, 2020 yılında yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline aday gösterildi. Diğer aday stat ise Benfica'nın stadı olan Estádio da Luz...
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.