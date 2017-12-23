Olimpiyatlarda dereceye giren 118 sporcu ödüllendirildi

İlkadım Belediyesi tarafından Derebahçe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende, farklı branşlarda olimpiyatlarda yarışan toplamda 118 sporcu ödüllerini aldı. Olimpiyatlarda dereceye giren ve Avrupa’da 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olmayı hak eden sporcular, Samsun Valisi Osman Kaymak ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un elinden ödüllerini aldı.

Programda konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın katkılarıyla 2017 yılı içerisinde 4 milyon TL spora yatırım yaptık. İlkadım ilçemiz 325 bin nüfusa sahip, 55 ilden büyük olan ve konum itibariyle Samsun’un merkezi konumunda. Günlük hareketi 500 bin nüfusu aşmaktadır. Bölgemizde yoğun bir şekilde genç bir nüfus bulunmaktadır. Bu gençlerimizi işsizliğin ve eğitimsizliğin kıskacından kurtarmak için, bölgemizdeki spor yatırımlarına fazlasıyla önem veriyoruz. Bugün burada şehrimizde yapılan olimpiyatlarda başarı sağlayan ve dereceye giren 118 sporcumuza ödül vermek için bir araya geldik. Bu gurur tablosunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Şu an Türkiye’de spor alt yapısı yönüyle Samsun ilk 3 il arasında yer alıyor. 145’e yakın spor tesisimiz var. Lisanslı sporcu sayımız ise 43 bin civarında. Bu sporcularımız toplamda 280 kulüpte çalışmalarını sürdürerek başarı elde ediyorlar” diye konuştu.