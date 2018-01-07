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Olympiakos, Everton'dan Mirallas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos, bonservisi Everton'da bulunan Belçikalı futbolcu Mirallas'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

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Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Kevin Mirallas'ı kiraladı.
 
Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun, 2017-18 sezonu sonuna kadar eski takımı Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.
 
Everton'ın, 2012 yazında Olympiakos'tan 7,65 milyon avroya transfer ettiği Mirallas, İngiliz ekibiyle çıktığı 186 maçta 38 gol, 34 asist üretti.

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