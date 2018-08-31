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Olympiakos Quaresma için geliyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'yla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Portekiz'in Record gazetesinin haberine göre Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Quaresma'nın transferi için yönetime rapor verdi. Hedefte Porto'nun file bekçisi Jose Sa'nın da olduğu ve iki oyuncunun da bonservisleriyle birlikte takıma kazandırılmaya çalışıldığı kaydedildi. 

Dün akşamki Partizan mücadelesinde 90 dakika sahada kalan Q7, 2 asistle maçın yıldızlarından biri olmuştu. 

(AJANSSPOR)

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