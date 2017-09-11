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Olympique Marsilya - Konyaspor maçını Gediminas Mazeika yönetecek

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele edecek olan Atiker Konyaspor'un deplasmanda Olympique Marsilya ile oynayacağı karşılaşmada Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika düdük çalacak.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele edecek olan Atiker Konyaspor'un deplasmanda Olympique Marsilya ile oynayacağı karşılaşmada Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika düdük çalacak.

Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda 14 Eylül Perşembe günü TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Dovydas Suziedelis olacak.

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