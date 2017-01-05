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Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor'u açıkladı!

Konyaspor'un oyuncusu Ömer Ali Şahiner, 'Trabzonsporlu yöneticiler, kulübümle alakalı durumu halletmeden benimle görüşmeyeceklerini belirtmişler. Menajerime haber verdiler. İstediklerini açık açık ona söylediler' dedi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker  Konyaspor'un sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor'dan transfer  teklifi aldığını doğruladı ancak şu an bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok  düşük olduğunu söyledi.
 
Ömer Ali Şahiner, yeşil-beyazlıların Antalya'da kamp yaptığı otelde AA  muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor, Zenit ve La Liga'dan teklifler  aldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak, "La Liga'dan haberim yok. Sanırım  teklifler bu dönem daha ciddi oldu. Son dönemde üst üste haberler çıktı. Böyle  bir şeyin olması hem kulübümüz hem de oyuncu olarak benim adıma gurur verici.  Demek ki iyi işler yapıyoruz. Eğer bir gün bu transfer olacaksa kulübüme para  kazandırarak olmasını isterim." açıklamasında bulundu.
 
Konyaspor ile 2 yıllık daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Ömer Ali,  Trabzonspor'dan transfer teklifi aldığını doğrularken, "Trabzonsporlu  yöneticiler, kulübümle alakalı durumu halletmeden benimle görüşmeyeceklerini belirtmişler. Menajerime haber verdiler. İstediklerini açık açık ona söylediler.  Bizim görüşmemize gerek kalmadan sanırım başkanlarımız görüştü ama ne yol  katettiler bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Ömer Ali Şahiner, "Ligin ikinci yarısında seni Trabzonspor'da  görebilir miyiz?" sorusuna ise, "Ligin ikinci yarısında yüksek olan ihtimal  Konyaspor'da olmam." yanıtını verdi.
 
Hedef Türkiye Kupası'ndan Avrupa Ligi
 
Yeşil-beyazlı takımın, ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye  Kupası maçları nedeniyle ligin ilk bölümünde fiziksel ve zihinsel olarak  fazlasıyla yıprandığını dile getiren Ömer Ali, ikinci bölümde sahada daha etkili  bir Konyaspor'un olacağının altını çizdi.
 
İlk yarıyı buna rağmen bekledikleri yerde bitirdiklerini aktaran 25  yaşındaki futbolcu, bu sene de UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerini  söyledi.
 
Avrupa Ligi'nde yer almaları için önlerindeki iki ihtimali de sonuna  kadar zorlayacaklarını vurgulayan yeşil-beyazlı futbolcu, şöyle konuştu: "Türkiye Kupası'ndan Avrupa Ligi'ne gidebiliriz. Geçen sene yarı final  oynadık, bu sene de iddialıyız. İnşallah grubu lider bitirirsek iyi bir  avantajımız gözüküyor. Ligde biraz daha zor olabilir çünkü öndeki takımlar bizden  hızlı gitti. Belki beşincilik, dördüncülük olabilir ama geçen seneki gibi üçüncü  olup, doğrudan katılma ihtimalimiz zor gözüküyor. Türkiye Kupası'ndan Avrupa  Ligi'ne katılmaya daha fazla odaklanacağız."
 
"Son 2 senede bu sistemi oturttuk"
 
Ömer Ali Şahiner, Medipol Başakşehir'in ligde son 3-4 yıldır belli bir  sistemle mücadele ettiğini ve bu nedenle lider durumda bulunmalarının sürpriz  olmadığını belirtti. Atiker Konyaspor'un da Aykut Kocaman yönetiminde son 2 yılda belirli  bir sistemle mücadele ettiğini dile getiren sağ kanat oyuncusu, "Biz son 2 senede  bu sistemi oturttuk. İkinci senemizde Avrupa Ligi'ne gittik. İnşallah biz de  önümüzdeki yıllarda onlar (Medipol Başakşehir) gibi zirvede yer alabiliriz neden  olmasın. Ayrıca bizim taraftar olarak potansiyelimiz, onlardan çok daha yüksek.  Bunu başarabilecek daha büyük gücümüz var." ifadelerini kullandı.
 
"Tek hedefim A Milli Takım"
 
Atiker Konyasporlu futbolcu, 16 Yaş Altı Milli Takımı'ndan itibaren  milli formayı giydiğini vurgulayarak, "Tek hedefim A Milli Takım. Orada olmayı  çok istiyorum. En son Ümit Milli Takım'da oynamıştım, performansımla beraber  inşallah bunu da başaracağım. Bunu, A Milli Takım formasıyla taçlandırırsam çok  mutlu olacağım." şeklinde konuştu.
 
Hızının günümüz futbolunda kendisine büyük avantaj sağladığını aktaran  Ömer Ali, Aykut Kocaman'ın gelişimine yaptığı katkı ile ilgili olarak ise şunları  söyledi: "Futbol olarak çok değiştiğimi düşünüyorum. Aykut hoca, hem mental hem  de saha içindeki performansıma doğrudan etki edecek dokunuşlar yaptı. Diğer  teknik adamlardan, onu ayıran şey kaos futbolu oynatmaması. Ligdeki takımların  çoğunda bir düzensizlik var. Aykut hoca ve Abdullah hocayı ayıran onların  kendilerine has sistemleri diye düşünüyorum."

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