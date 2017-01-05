Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor'u açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor'dan transfer teklifi aldığını doğruladı ancak şu an bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Ömer Ali Şahiner, yeşil-beyazlıların Antalya'da kamp yaptığı otelde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor, Zenit ve La Liga'dan teklifler aldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak, "La Liga'dan haberim yok. Sanırım teklifler bu dönem daha ciddi oldu. Son dönemde üst üste haberler çıktı. Böyle bir şeyin olması hem kulübümüz hem de oyuncu olarak benim adıma gurur verici. Demek ki iyi işler yapıyoruz. Eğer bir gün bu transfer olacaksa kulübüme para kazandırarak olmasını isterim." açıklamasında bulundu.

Konyaspor ile 2 yıllık daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Ömer Ali, Trabzonspor'dan transfer teklifi aldığını doğrularken, "Trabzonsporlu yöneticiler, kulübümle alakalı durumu halletmeden benimle görüşmeyeceklerini belirtmişler. Menajerime haber verdiler. İstediklerini açık açık ona söylediler. Bizim görüşmemize gerek kalmadan sanırım başkanlarımız görüştü ama ne yol katettiler bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Ali Şahiner, "Ligin ikinci yarısında seni Trabzonspor'da görebilir miyiz?" sorusuna ise, "Ligin ikinci yarısında yüksek olan ihtimal Konyaspor'da olmam." yanıtını verdi.

Hedef Türkiye Kupası'ndan Avrupa Ligi

Yeşil-beyazlı takımın, ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçları nedeniyle ligin ilk bölümünde fiziksel ve zihinsel olarak fazlasıyla yıprandığını dile getiren Ömer Ali, ikinci bölümde sahada daha etkili bir Konyaspor'un olacağının altını çizdi.

İlk yarıyı buna rağmen bekledikleri yerde bitirdiklerini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, bu sene de UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi.

Avrupa Ligi'nde yer almaları için önlerindeki iki ihtimali de sonuna kadar zorlayacaklarını vurgulayan yeşil-beyazlı futbolcu, şöyle konuştu: "Türkiye Kupası'ndan Avrupa Ligi'ne gidebiliriz. Geçen sene yarı final oynadık, bu sene de iddialıyız. İnşallah grubu lider bitirirsek iyi bir avantajımız gözüküyor. Ligde biraz daha zor olabilir çünkü öndeki takımlar bizden hızlı gitti. Belki beşincilik, dördüncülük olabilir ama geçen seneki gibi üçüncü olup, doğrudan katılma ihtimalimiz zor gözüküyor. Türkiye Kupası'ndan Avrupa Ligi'ne katılmaya daha fazla odaklanacağız."

"Son 2 senede bu sistemi oturttuk"

Ömer Ali Şahiner, Medipol Başakşehir'in ligde son 3-4 yıldır belli bir sistemle mücadele ettiğini ve bu nedenle lider durumda bulunmalarının sürpriz olmadığını belirtti. Atiker Konyaspor'un da Aykut Kocaman yönetiminde son 2 yılda belirli bir sistemle mücadele ettiğini dile getiren sağ kanat oyuncusu, "Biz son 2 senede bu sistemi oturttuk. İkinci senemizde Avrupa Ligi'ne gittik. İnşallah biz de önümüzdeki yıllarda onlar (Medipol Başakşehir) gibi zirvede yer alabiliriz neden olmasın. Ayrıca bizim taraftar olarak potansiyelimiz, onlardan çok daha yüksek. Bunu başarabilecek daha büyük gücümüz var." ifadelerini kullandı.

"Tek hedefim A Milli Takım"

Atiker Konyasporlu futbolcu, 16 Yaş Altı Milli Takımı'ndan itibaren milli formayı giydiğini vurgulayarak, "Tek hedefim A Milli Takım. Orada olmayı çok istiyorum. En son Ümit Milli Takım'da oynamıştım, performansımla beraber inşallah bunu da başaracağım. Bunu, A Milli Takım formasıyla taçlandırırsam çok mutlu olacağım." şeklinde konuştu.

Hızının günümüz futbolunda kendisine büyük avantaj sağladığını aktaran Ömer Ali, Aykut Kocaman'ın gelişimine yaptığı katkı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Futbol olarak çok değiştiğimi düşünüyorum. Aykut hoca, hem mental hem de saha içindeki performansıma doğrudan etki edecek dokunuşlar yaptı. Diğer teknik adamlardan, onu ayıran şey kaos futbolu oynatmaması. Ligdeki takımların çoğunda bir düzensizlik var. Aykut hoca ve Abdullah hocayı ayıran onların kendilerine has sistemleri diye düşünüyorum."