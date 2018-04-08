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Ömer Aşık'ın formasını giydiği Chicago Bulls, sahasında Brooklyn Nets'e 124-96 mağlup oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ömer Aşık'ın 12 dakika sahada kaldığı maçta Chicago Bulls, sahasında Brooklyn Nets'e 124-96 mağlup oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu  Ömer Aşık'ın 12 dakika sahada kaldığı maçta Chicago Bulls, sahasında Brooklyn  Nets'e 124-96 mağlup oldu.
 
NBA'e 6 maçla devam edildi. Nets'i konuk eden Bulls'ta milli  basketbolcu Ömer Aşık, 12 dakika süre alırken, 2 sayı, 3 ribaunt, birer asist ve  top çalma ile oynadı.
 
Ev sahibinde Ömer Aşık'ın dışında Sean Kilpatrick'in 20, Bobby  Portis'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
 
Nets'te ise Quincy Acy 21, Allen Crabbe 20 ve Joe Harris 16 sayıyla  galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.
 
Maçtan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Ömer Aşık, "Bu sezon,  bizim takım için bitmiş durumda. Geçirdiğim hastalıktan dolayı son iki maçta  forma giyebildim. Uzun süre oynayamadım. Daha yeni yeni kendime gelmeye başladım.  Sahada elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.
 
Uzun süre oynamadığı için maç eksiği olduğunu aktaran milli  basketbolcu, "Şu an çok daha iyiyim. Bu sezon bitti, gelecek sezona en iyi  şekilde hazırlanacağım. NBA'de oynayan bizleri, her zaman destekledikleri için  Türk basketbolseverlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Sonuçlar 
 
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 120-126
 
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-105
 
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 102-108
 
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 102-115
 
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 96-124
 
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 115-134

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