Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ömer Bayram: Ne mutlu bana ki Nagatomo ile birlikte çalışacağım

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın İsveç'i 1-0 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında sergilediği performansla göz dolduran Ömer Bayram hırsını vurguladı ve 'Ben çok daha iyi oyuncu olmak için açım. Bu yüzden Galatasaray'a geldim.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yuto Nagatomo'yla rekabete girecek bir oyuncu açığı bulunan son şampiyon Galatasaray'ın transferin son anlarında Akhisarspor'dan kadrosuna kattığı Ömer Bayram, Sarı-kırmızılı formayı giymeden A Milli Takım'la 3-2 kazanılan İsveç maçında görev yaptı. Ömer, başarılı bir performans sergilediği maç sonrası konuştu: "Galatasaray'a gelmeden önce bileğim burkulmuştu ama fiziksel olarak hazırdım. Hocamız Mircea Lucescu bana şans verdi. İyi değerlendirdim."

FATİH TERİM GİBİ BİR HOCAYLA ÇALIŞABİLMEK GURUR VERİCİ

"Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Her şey benim elimde. Aslanlar gibi çalışıp, performansımın üstüne koyarak ilk 11'deki yerimi kazanmak istiyorum. Ben çok daha iyi oyuncu olmak için açım. Bu yüzden Galatasaray'a geldim. Fatih Terim, Türkiye'ye çok büyük oyuncular kazandırdı. Fatih Hoca ile çalışacak olmak benim için gurur verici. Nagatomo'dan çok şey öğrenebilirim. Çok profesyonel olduğunu duydum. Benim için güzel bir tecrübe olacak. Ne mutlu bana ki onunla çalışacağım."

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
12 EYLÜL 1980 DARBESİ

12 EYLÜL 1980 DARBESİ

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Arı sütünün muhteşem faydaları

Arı sütünün muhteşem faydaları

6,6 milyon dolarlık altın kaya bulundu

6,6 milyon dolarlık altın kaya bulundu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA