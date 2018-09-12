Ömer Bayram: Ne mutlu bana ki Nagatomo ile birlikte çalışacağım

Yuto Nagatomo'yla rekabete girecek bir oyuncu açığı bulunan son şampiyon Galatasaray'ın transferin son anlarında Akhisarspor'dan kadrosuna kattığı Ömer Bayram, Sarı-kırmızılı formayı giymeden A Milli Takım'la 3-2 kazanılan İsveç maçında görev yaptı. Ömer, başarılı bir performans sergilediği maç sonrası konuştu: "Galatasaray'a gelmeden önce bileğim burkulmuştu ama fiziksel olarak hazırdım. Hocamız Mircea Lucescu bana şans verdi. İyi değerlendirdim."

FATİH TERİM GİBİ BİR HOCAYLA ÇALIŞABİLMEK GURUR VERİCİ

"Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Her şey benim elimde. Aslanlar gibi çalışıp, performansımın üstüne koyarak ilk 11'deki yerimi kazanmak istiyorum. Ben çok daha iyi oyuncu olmak için açım. Bu yüzden Galatasaray'a geldim. Fatih Terim, Türkiye'ye çok büyük oyuncular kazandırdı. Fatih Hoca ile çalışacak olmak benim için gurur verici. Nagatomo'dan çok şey öğrenebilirim. Çok profesyonel olduğunu duydum. Benim için güzel bir tecrübe olacak. Ne mutlu bana ki onunla çalışacağım."

(Sabah)