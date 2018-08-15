Ömer Onan: Ömer Faruk Yurtseven'i Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, kariyerini ABD'de sürdüren Ömer Faruk Yurtseven hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

Onan şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası'na katılabilmek. Çok kritik iki maç oynayacağız. Ersan İlyasova bize katılacağını bildirdi. Aynı şekilde Wilbekin de. Furkan ve Cedi her zaman bizimle. Ömer Faruk'a da çağrı gönderdik ama cevap gelmedi. Bunlar bizi üzüyor. Ömer Faruk, Türkiye'de büyüdü. Örnek alması gerekenler, Hidayet başkandır, Cedi ve Furkan'dır. Üniversite ile bir sıkıntı olursa biz zaten geri yollarız. Milli forma kutsaldır. Şu anda üniversite zaten tatil. Sorun olursa biz zaten göndeririz seni. Ben olsam yine ilk uçağa atlar gelirim. Ceza kuruluna sevk edeceğiz, orada açıklamasını ve savunmasını yapacaktır."

(Fanatik)