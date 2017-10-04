Ömer Şişmanoğlu 7 maçtır forma giymiyor

Beşiktaş'tan geçen sezon sonunda ayrılan ve takımla kamp süreci geçiremeyen 28 yaşındaki golcü, ligin başlamasına 4 gün kala, 7 Ağustos'ta Göztepe'ye imza atıp yalnız Fenerbahçe'yle 12 Ağustos'ta oynanan ilk maçta 21 kişilik kadroya girebildi. Sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen stres kırığı nedeniyle daha sonra takımdan ayrı kalan Ömer, lig başladıktan sonra aradan geçen 2 aylık süreçte Göztepe formasını hiç sırtına geçiremedi.

Sakatlandıktan sonra ilk etapta 3 hafta dinlendirileceği açıklanan golcü futbolcu, halen takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Ömer'in 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı, antrenman eksiği nedeniyle henüz forma giymeye hazır olmadığı öğrenildi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın antrenörlük yaptığı Beşiktaş'tan öğrencisi olan Ömer Şişmanoğlu, geçen sezon Süper Lig şampiyonu olan siyah-beyazlılarda ligde 2'si ilk 11'de 8 maçta şans bularak 2 gol atmıştı. Yıldız futbolcunun Göztepe'yle 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.