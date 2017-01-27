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Beşiktaş'ta Atiba sakatlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba'nın sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi.

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Siyah Beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle;
 
"Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.
 
Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi.
 
Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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