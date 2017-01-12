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Ömer Toprak ayrılığı açıkladı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak, sezon sonunda kırmızı-siyahlı ekipten ayrılacağının sinyalini verdi.

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Ömer Toprak, takımının devre arası kampı kapsamında ABD'nin Orlando  kentinde Brezilya'nın Atletico Mineiro ekibi ile oynadığı hazırlık maçının  ardından açıklamada bulundu.
 
Her yıl olduğu gibi bu sezon da elinden gelenin en iyisini yapmaya  çalıştığını ve iyi bir ikinci yarı geçirmek istediğini aktaran deneyimli savunma  oyuncusu, "Çok uzun süredir buradayım. Burada iyi ve başarılı bir kapanış yapmak  istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Alman basınında uzun süredir Borussia Dortmund'un, 27 yaşındaki  oyuncuyu transfer etmek istediği yer alıyor.
 
AA

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