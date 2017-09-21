Ömer Toprak'ın asist yaptığı maçta Borussia Dortmund deplasmanda Hamburg'u 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi

Milli oyuncularımız Nuri Şahin ile Ömer Toprak maça ilk 11'de başlarken, iki oyuncu da 90 dakika forma giydi.

Borussia Dortmund'un gollerini 24'üncü dakikada Shinji Kagawa, 63'üncü dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 79'uncu dakikada Christian Pulisic kaydetti.

ÇAĞLAR’LI FREIBURG BERABERE KALDI

Bir diğer maçta milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Freiburg ile Hannover 96 1-1 berabere kaldı. Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ DEPLASMANDA KAZANDI

Almanya Bundesliga'da haftanın en gollü maçlarından biri olan mücadelede Hoffenheim, Mainz 05'i 3-2 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden olan Hoffenheim bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükseltti. Mainz 05 ise 3 puanda kaldı.