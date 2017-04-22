Ersun Yanal: N'Doye'a laf söyletmem

Buna göre Bordo-Mavililer’in hocası özellikle golcüsünün profesyonelliğini ön plana çıkartıyor ve her fırsatta, “Gerçek bir profesyonel. Bu sadece yaşla olacak bir olgunluk değil. Onun varlığı takımdaki gençler için de çok önemli. Her zaman iyi çalışıyor, arkadaşlarını da buna teşvik ediyor. Ondan kolay kolay vazgeçmem” ifadelerini kullanıyor.

‘Her şey yoluna girince...’

Takım içindeki uyumun ikinci yarı ile birlikte arttığına ve bunun da doğal olarak sonuçlara yansıdığına dikkat çeken Ersun Yanal, “Özgüven artınca ve eksiklerimizi tespit edip giderme yolunda ilerleme kaydedince takımdaki futbolcuların bireysel performansları da arttı. Zaten ben kötü sonuçlar aldığımız dönemlerde bile bunu hak edecek kadar kötü bir kadroya sahip olmadığımızı hep söyledim. Taraftarımızla beraber çok iyi bir ivme yakaladık, bu durum yeni sezon için de büyük avantaj” mesajlarını yolladı.