Önder Fırat ve Mahmut Uslu'dan Fırat Aydınus'a büyük tepki

Fenerbahçeli yöneticiler, Fenerbahçe-Başakşehir maçının devre arasında koridorda, hakem Fırat Aydınus'a, “3 Temmuz daha bitmedi anlaşılan. Kaleci tek başına 5 dakika yedi, sen 1 dakika uzatma veriyorsun" diyerek tepki gösterdiler.

Başkan Aziz Yıldırım’ın cezası nedeniyle tribünde yer almadığı karşılaşmada Fenerbahçe’nin asbaşkanları Önder Fırat ve Mahmut Uslu soluğu soyunma odası koridorlarında aldı.

İki yönetici hakeme sert tepki gösterirken Uslu, “3 Temmuz daha bitmedi anlaşılan. Kaleci tek başına 5 dakika yedi, sen 1 dakika uzatma veriyorsun. O kadar kart çıktı, oyun durdu; sadece 1 dakika uzatıyorsun” şeklinde konuştu.

(Habertürk)