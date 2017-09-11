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Önder Fırat ve Mahmut Uslu'dan Fırat Aydınus'a büyük tepki

Fenerbahçe-Başakşehir maçının devre arasında, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'a büyük tepki gösterildiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçeli yöneticiler, Fenerbahçe-Başakşehir maçının devre arasında koridorda, hakem Fırat Aydınus'a, “3 Temmuz daha bitmedi anlaşılan. Kaleci tek başına 5 dakika yedi, sen 1 dakika uzatma veriyorsun" diyerek tepki gösterdiler.

Başkan Aziz Yıldırım’ın cezası nedeniyle tribünde yer almadığı karşılaşmada Fenerbahçe’nin asbaşkanları Önder Fırat ve Mahmut Uslu soluğu soyunma odası koridorlarında aldı.

İki yönetici hakeme sert tepki gösterirken Uslu, “3 Temmuz daha bitmedi anlaşılan. Kaleci tek başına 5 dakika yedi, sen 1 dakika uzatma veriyorsun. O kadar kart çıktı, oyun durdu; sadece 1 dakika uzatıyorsun” şeklinde konuştu.

(Habertürk)

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