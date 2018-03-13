Önder Özen: O sene bu sene, bu biter diyorlar ama bitmiyor 19 yıl oldu

BeinSports yorumcusu Önder Özen, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı ilk yılda yaşadığı anekdotu aktardı.

Özen, "F.Bahçe görev yapmaya başladığım ilk yıl, G.Saray derbisiöncesi takım da iyi gitmiyordu. Tedirginliğim vardı. Çalışanlar 'Rahat olsana ya, G.Saray'la oynuyoruz mutlaka evimizde kazanıyoruz' diyordu. Ben de yıllar sonra aynı fikre geldim. Fenerbahçe içerde, G.Saray'a karşı favori ve çok rahat. Fenerbahçe çok kötü kadrolarla da yakalandı. Ligi beşinci bitirdiği sezonlarda bile kazanmayı başardılar" diye konuştu.

"Kadıköy'de derbiyi seyirci iyi oynuyor"

Kadıköy'te taraftar faktörüne de vurgu yapan Özen şöyle devam etti: "Kadıköy'de seyirci de inanıyor. Oraya kazanacağından emin geliyor. Derbiyi seyirci iyi oynuyor. Taraftarın gönderdiği enerji, çok caydırıcı, hakem için kolay değil. F.Bahçe taraftarı, G.Saray derbilerinde işler nasıl olursa olsun asla tersine dönmez. Bazen oyuncu protesto edilir. Protesto ettiği oyuncunun beli doğrulmaz. Ama derbilerde bunu yapmıyorlar. Çok önemli ve olumlu bir unsur. G.Saray'ın işinin hiç kolay olmadığını düşünüyorum. Genelde hep "O sene bu sene, bu biter" diyorlar. Ama bitmiyor. 19 yıl oldu."