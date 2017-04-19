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Avrupa'nın gözü Oğuzhan Özyakup'ta

Yarın Lyon ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta gözler Oğuzhan Özyakup'un üzerinde olacak.

  • CNN Türk
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Yıldız futbolcuyu Perşembe günü oynanacak maçta tam 15 kulüpten gözlemciler izleyecek.

Atletico Madrid ve Inter'in yanı sıra Dortmund, Mönchengladbach, Schalke 04, Hannover, Stuttgart, Wolfsburg, Aston Villa, Everton, Southampton, West Ham, PSV, Twente ve Anderlecht adına gözlemciler stadyumda yerini alacak.

Maçı izlemeyecek olmalarına rağmen Sevilla, Manchester United, Arsenal ve Roma'nın da adı Oğuzhan'la anılıyor.

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