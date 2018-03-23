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Onur Kıvrak: Galatasaray'ı yenerek çıkışımızı sürdüreceğiz

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak, bu sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

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Son iki haftada iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Onur, "Galatasaray'ı da yenerek çıkışımızı sürdüreceğiz. Avrupa kupalarına katılacak bir derece alacağımızdan eminim" diye konuştu.

KONGRE KULİSLERİ

Nisan'da yapılacak seçimler için kulislerde "Kriz yönetimi" fikri ortaya atıldı. Sembolik başkan olacak, kulübü asıl güçlü asbaşkanlar yönetecek.

Trabzonspor'da önümüzdeki ay yapılacak kongre öncesi kulisler hareketlendi. Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, İstanbul'da başkanlık için adı geçen Nuri Albayrak, İbrahim Hacıosmanoğlu, Nevzat Aydın, Mehmet Yiğit Alp ve Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Sürmen'in yapacağı görüşmelerden çıkan sonuçların özellikle tek aday üzerinde yapılacak uzlaşma noktasında belirleyici rol oynayacağı tahmin ediliyor. Başkanlık için adı geçen isimler çok olsa da henüz hiçbirinin resmen adaylığını açıklamaması mevcut başkan Muharrem Usta d,hil kimsenin nisan başında yapılacak olan seçimde ateşten gömleği sırtına geçirmek istememesine bağlandı.

Kongre kulislerinde ise "geçici yönetim" modeli konuşulmaya başlandı. İddiaya göre bu konuda yol haritası da belirlendi. Buna göre; kulübün başında sembolik bir başkan olacak. Başkan sadece temsili olarak görev yapacak. Yöneticilerin her biri alanında tam yetkili olacak. Kimse kimsenin yetki alanına karışmayacak. Güçlü asbaşkanlar olacak. Önemli yetkilileri olacak. Futbol şubesi sorumlusu, takımdan sorumlu olacak. Altyapıdan sorumlu yönetici, altyapının kesin yetkilisi olacak bütün icraatlarını o gerçekleştirecek. Trabzonspor'da böyle bir kriz yönetiminde görev almak için Hayrettin Hacısalihoğlu, Ali Kemal Denizci, Nevzat Aydın gibi isimlere teklifi yapıldığı iddia edildi.

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