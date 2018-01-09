Onur Kıvrak ve Servet Çetin birbirine girdi
Trabzonspor'un son antrenmanında Onur Kıvrak ile antrenör Servet Çetin arasında bir tartışma yaşandı.
Trabzonspor antrenmanında sinirler gerildi ama olay daha sonra tatlıya bağlandı!
Fırtına'da önceki günkü antrenmanda tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Bordo-Mavililer’in iki takım halinde yaptığı çift kale sırasında müsabakayı yöneten Rıza Çalımbay’ın yardımcısı Servet Çetin’in verdiği bir karara kaptan Onur Recep Kıvrak tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında sert bir tartışmaların yaşandığı ifade edildi. Tartışmanın idman sonrasında da devam ettiği öğrenilirken, daha sonra konunun tatlıya bağlandığı ve ikilinin barıştırıldıkları belirtildi.
(Habertürk)
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