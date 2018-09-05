Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Onyekuru'nun menajeri D'Avila: Everton, Henry'nin bonservisini 30 milyon Euro olarak belirledi

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncusu Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila konuştu. 'Henry sol forvet ancak 9 numara da oynar' diyen D'Avila şöyle devam etti, 'Everton'a göre, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değere sahip.'

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gomis'in satışı sonrası forvet transferi yapamayan Galatasaray'da Ocak ayına kadar sıkıntı yaşanacağı konuşulurken, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'yi sarı-kırmızılı kulübe getiren menajer William D'Avila'dan sürpriz açıklamalar geldi.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE

Henry (Onyekuru) sol forvet ama 9 numara da oynar. AS Eupen'de 9 numara oynadığında da başarılı oldu. Zaten kariyerini incelerseniz henüz çok genç olmasına rağmen iki maçta bir gol atmayı başarmış. Takım arkadaşlarını ve Türkiye Ligi'ni tanımaya başladı. Göreceksiniz, rakipler için kâbus olacak ve bu sezon çok gol atacak. Çünkü Henry'yi açık alanda kimse durduramaz. Everton'a göre, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir değere sahip.

NDİAYE KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ

Stoke City, Badou (Ndiaye) ile ilgilenen takımlardan 25 milyon Euro istedi. Badou gelen tekliflere rağmen kalbinin sesini dinledi ve Galatasaray'ı seçti. Çünkü takımı tanıyor, İstanbul'u seviyor ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Stoke'un belirlediği 25 milyon Euro bonservis bedeli Türkiye'de gerçekçi olmaz, bu yüzden kiralık sözleşmesine opsiyon koymadık. Badou, Galatasaray'ın beyni! Defans ile hücum arasında geçişi sağlayacak.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunan Bakan F-16´ları işaret edince Bakan Çavuşoğlu: Endişelenmeyin

Yunan Bakan F-16´ları işaret edince Bakan Çavuşoğlu: Endişelenmeyin

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA