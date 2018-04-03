Orhun Ene arkadaşlarıyla maç yaparken aşil tendonunu kopardı

TOFAŞ koçu Orhun Ene aşil tendonundan operasyon geçirdi. Pazartesi günü İstanbul'da arkadaşlarıyla maç yaparken aşil tendonu kopan Ene'nin ameliyatı Şişli Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Başantrenörümüz Orhun Ene, İstanbul Şişli Amerikan Hastanesi’nde aşil tendonundan başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

TOFAŞ Basketbol Takımı’mızın Başantrenörü Orhun Ene’nin sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Başantrenörümüz Orhun Ene, aşil tendonunda meydana gelen kopma nedeniyle dün bir operasyon geçirmiştir. İstanbul Şişli Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından bugünü hastanede geçirecek olan Başantrenörümüz Ene, ilerleyen günlerde takımımızın başındaki yerini alacaktır.

Aşil tendonu ameliyatı olan Başantrenörümüz Orhun Ene’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

(basketfaul)