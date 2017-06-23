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Orkan Çınar Beşiktaş'a imza atmak için gün sayıyor

Beşiktaş, Gaziantepspor'un yıldız futbolcusu Orkan Çınar için girişimlerini sonlandırdı.

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Gaziantepspor’un yetenekli oyuncusu Orkan Çınar’ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş dün kırmızı-siyahlılar ile masaya oturdu.

Genç futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlı yönetimin, Orkan’la el sıkıştığı ortaya çıkarken, bonservis konusunda da Gaziantepspor ile anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Bu transferde çok önemli mesafe alan Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında peşinat konusundaki görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içinde bu pürüzün de ortadan kalkmasının beklendiği kaydedildi.

(Milliyet)

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