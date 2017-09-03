Orkan Çınar: Beşiktaş’taki arkadaşlık tüm kulüplere örnek olmalı

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Orkan Çınar Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, Vodafone Park’ta siyah-beyazlılara rakip olarak oynamanın oldukça zor olduğu ifade ederek, “Beşiktaş’ın içine girince ne kadar büyük bir kulüp, büyük bir camia olduğunu daha iyi anlıyorsun. Daha önce Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı rakip olarak oynamıştım ve inanın Beşiktaş’a karşı oynamak çok zor. Eğer rakipseniz taraftarın o baskısı sizi öyle bir yıldırıyor ki, hele ilk on beş dakika felaket oluyor. Neyse ki artık bu formayı giyerek gururla o taraftarın mutluluğu için çalışacağım” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş’taki arkadaşlık tüm kulüplere örnek olmalı”

Orkan Çınar, takım içindeki ortamın tüm kulüplere örnek olabileceğini vurgulayarak, “Beşiktaş’ta herkes o kadar sıcak ve samimi davranıyor ki. Bazılarını zaten Almanya’dan da tanıyordum ve hepsiyle de aram şu anda çok iyi. Bence bizim takımdaki arkadaşlık ortamı tüm kulüplere örnek olmalı” diye konuştu.

“Asist yaparsam mutlu olurum”

Orkan, asist yaptığı sürece mutlu olabileceğini aktararak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Gol attırırsam mutlu olurum, attıramazsam o gece zor uyurum. Ama takımım galipse sıkıntı yok”