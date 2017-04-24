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Maç sonunda ortalık karışmıştı... Başakşehir'e ağır fatura!

Rizespor maçı sonrası Başakşehirli futbolcuların A Spor ekibine yaptığı saldırı büyük tepki alırken, Volkan Babacan, Yalçın ve Ufuk Ceylan’ın temsilci tarafından rapora yazıldığı, Hukuk Müşavirliği tarafından incelenecek dosyaya medyaya yansıyan görüntülerin de ekleneceği öğrenildi.

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Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçından sonra takım otobüslerinin bulunduğu bölgede çıkan kavga ve yaşanan olayların Futbol Federasyonu temsilcileri tarafından rapor edildiği bildirildi.
 
3-3 eşitlikle biten maçın ardından Başakşehirli bazı futbolcuların A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kamereman Çağlar Yıldırım’a yaptığı saldırı büyük tepki alırken, konuk takım oyuncularından Volkan Babacan, Yalçın ve Ufuk Ceylan’ın temsilci tarafından rapora yazıldığı ifade edildi. TFF temsilcileri Şevket Canıtez ve Murat Kangalgil’in söz konusu saldırıyı tüm detaylarıyla kayıt altına aldığı, saldırıya Başakşehirspor kafilesinden iki kişinin daha karıştığı vurgulandı.
 
Kulüp görevlisi bu şahısların da, adı geçen üç futbolcuyla birlikte bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edileceği kaydedildi. Bu arada Hukuk Müşavirliği tarafından incelenecek dosyaya medyaya yansıyan görüntüler de eklenecek.
 
Güvenlik bölgesi
 
Olayın yaşandığı alanın Stadyum ve Güvenlik Komitesi talimatına göre “güvenlik bölgesi” sayıldığı için kavgaya karışan futbolcular Disiplin talimatı hükümlerine tabi olacaklar.
 
Disiplin Talimatının “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve küfür başlıklı” 41 ve “Kavga” başlıklı 35. maddesine göre işlem görmesi beklenen Volkan, Ufuk ve Yalçın’ın 2 ila 5 maç arası hak mahrumiyeti cezası alabileceği öğrenildi.
 
Futbolcular tarafından darp edilen Selman Kutlu ve Çağlar Yıldırım’ın rapor alarak polise yaptıkları şikayet ise 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair yasa çerçevesinde ele alınacak. Rize Cumhuriyet savcılığına yapılan suç duyurusu da bu kapsamda değerlendirilecek.
 
Volkan, Yalçın ve Ufuk’a soruşturma
 
Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan kavgaya karıştıkları belirlenen üçü Başakşehirli futbolcu beş kişinin ifadelerinin alınmasına karar verildi. İki gazeteciye yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerde saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve bir malzemecinin de yer aldığı 5 kişinin ifadelerinin alınmasına karar verildi.

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