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Rıdvan Akar'dan Aziz Yıldırım'a 'Quaresma' yanıtı

Beşiktaş Kulübü İletişim Danışmanı Rıdvan Akar, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu.

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Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda çok sert açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 1,5 ay önce Ricardo Quaresma'nın avukatının kendisini aradığını ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylediğini, kendisinin ise bunu kabul etmediğini belirtti.
 
Aziz Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından Beşiktaş Kulübü İletişim Danışmanı Rıdvan Akar, Twitter hesabından manidar paylaşıdma bulundu.
 
Rıdvan Akar, Twitter hesabından "Ben Quaresma'nın kimseye küfrettiğini duymadım. Almazlar :)" diye tweet attı.

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