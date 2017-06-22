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Oscar'a 8 maç men cezası

Şanghay SIPG'nin Brezilyalı futbolcusu Oscar, Çin Süper Ligi'nin 13. haftasında oynadıkları Guangzhou R&F maçında yaptığı rakibi tahrik edici hareketlerden ötürü 8 maç men cezası aldı.

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Çin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran'da  yapılan Guangzhou R&F-Şanghay SIPG karşılaşmasının 45+3'üncü dakikasında, topu  yakın mesafeden 2 kez rakiplerinin üstüne vuran Oscar'a 8 maç men ve 40 bin yuan  (yaklaşık 20 bin lira) para cezası verildi.

Şanghay SIPG'nin, 2016'nın aralık ayında Chelsea'den 60 milyon avroya  transfer ettiği Oscar'ın hareketleri sonrası iki takım oyuncuları arasında kavga  çıkmıştı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun kart görmediği pozisyonun ardından  yaşanan kavga sonucu Guangzhou R&F'den Li Tixiang ve Şanghay SIPG'den Fu Huan,  oyundan ihraç edilmişti.

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