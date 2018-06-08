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Oslo'dan Ramil Guliyev geçti! 19.90...

Dünya şampiyonu milli atletimiz, Elmas Lig Oslo ayağında 200 metre engellide birinci olurken, 19.90 koşup bu sezonki en iyi derecesini elde etti.

  • StarSpor
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NORVEÇ’İN başkenti Oslo’da gerçekleştirilen Elmas Lig’in (Diamond League) 5. ayağında piste çıkan Ramil Guliyev, 200 metre engellide zirveye çıkarak gururumuz oldu. Dünya şampiyonu milli atletimiz, favori olarak çıktığı yarışta 19.90’la finişi en önde geçti. Oslo’da koştuğu 19.90’lık zamanlamasıyla bu sezonki en iyi derecesini elde eden Guliyev, yarışın ardından kendisine sorulan “Nasıl bir yarış oldu?” sorusuna ise, “İyi koştum galiba” şeklinde esprili bir yanıt verdi. Kanadalı Aaron Brown, 19.98’le ikinci olurken, Trinidad Tobagolu Jereem Richards, 20.19’la üçüncü sırayı aldı. Öte yandan bir diğer milli atletimiz Yasmani Copello Escobar ise 400 metre engellide 48.54’lük zamanlamasıyla 3. sırayı elde etti.

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