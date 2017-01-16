Osmanlı 0-2 BJK özet Talisca'nın muhteşem golü

Spor Toto Süper Lig 17.hafta kapanış maçı Osmanlı BJK özet dakikalarının heyecanı haberimizde. Osmanlı BJK özet anlarına Talisca’nın attığı muhteşem gol damga vurdu. Osmanlıspor BJK özet goller ve maçın önemli anlarını sizler için derledik. Siyah-beyazlı ekip bu maçı kazanarak ligdeki zirve yarışını yara almadan sürdürmek istedi. Beşiktaş zorlu Ankara deplasmanında Talisca ve Cenk Tosun'un golleriyle maçı 0-2 kazanmasını bildi.

OSMANLISPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

Osmanlıspor Beşiktaş maç özetinin ilk 10 dakikalık diliminde iki takım da net bir pozisyon üretemedi. Osmanlı Stadı'nın buz-çamur karışımı zemininde futbolcular ilk dakika itibariyle ayakta durmakta ve topu kontrol etmekte zorlandı.

Rakip kaleyi ilk yoklayan taraf Osmanlıspor oldu. 10.dakikada Beşiktaş savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu kapan Umar Aminu ceza sahası dışından şansını denedi, top yandan auta çıktı.

14’te Frikikte Quaresma ortaladı, bir kez daha Marcelo kafayla içeriye çevirdi ve arka direkte Cenk tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. Ancak ilk pozisyonda Marcelo için ofsayt bayrağı havadaydı.

16.dakikada Osmanlıspor tehlike yarattı. Bu kez Osmanlıspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Mehmet Güven'in sert şutunda Fabri, üzerine doğru gelen topu tek hamlede kontrol etti.

Beşiktaş aradığı golü 20.dakikada Talisca’nın ayağından buldu. Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı taç atışında savunmanın sektirdiği topu Oğuzhan, Talisca'nın önüne bıraktı. Talisca da yay üzerinden bekletmeden nefis bir kesme vuruş yaptı ve topu köşeden ağlara bıraktı. 0-1

34’te Osmanlıspor savunmasının orta sahada kaptırdığı topu ceza sahası ön çizgisine kadar süren Quaresma soldaki Babel'i gördü, Babel'in gelişine şutunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

OSMANLISPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

İkinci yarıda Osmanlıspor gole çok yaklaştı. 49.dakikada sol kanattan Webo'nu yaptığı ortada ön direkte topu alan Umar, markaja rağmen dönerek vuruşunu yaptı ancak top kaleye paralel geçerek ceza sahasını terk etti.

50’de siyah beyazlı ekip Quaresma ile etkili oldu. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma kendine has stiliyle rakibinden sıyrılıp çapraz pozisyonda kaleyi denedi, Karcemarskas üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

61’de Beşiktaş etkili geldi. Osmanlıspor savunmasındaki hata sonrası topu kapan Quaresma, sağ kanattan ceza alanına girer girmez şutunu çekti. Top az farkla üstten auta gitti.

69’da Osmanlıspor Maher’le etkili oldu. Ceza sahası dışında topu alan Maher, yüzünü kaleye döner dönmez şutunu çekti; meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

80.dakikada Beşiktaş mutlak bir golden oldu. Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Ceza sahasının çeşitli yerlerinden Talisca, Tolgay ve Kerim'in üst üste çektiği üç şutta da kaleci Karcemarskas nefis kurtarışlarla gole izin vermedi.

86’da Beşiktaş yine etkili oldu ancak sonuç gelmedi. Osmanlıspor ceza sahasının hemen dışında Prochazka'nn kaptırdığı topla içeriye giren Cenk Tosun, müsait durumdaki Talisca'yı görmek yerine şut çekmeyi denedi. Onun çaprazdan vuruşunda top ters kanattan taca çıktı.

88’de Fabri’den muhteşem bir hareket geldi. Osmanlıspor'da Regattin ceza sahası dışından, hafif sağ çaprazdan bir anda kaleye inanılmaz bir şut çıkardı. 90'a giden topu Fabri son anda aynı güzellikte tokatladı.

Beşiktaş’ı rahatlatan gol 90+3’te Cenk Tosun’dan geldi. Atiba ceza sahası dışında aldığı topla içeriye doğru kat etti ve uygun durumdaki Cenk'i gördü. Cenk de önünü boşaltıp penaltı noktası üzerinden çok sert vurdu ve Karcemarskas'ı ikinci kez avladı: 0-2