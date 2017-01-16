Osmanlı BJK özet Talisca’dan muhteşem gol

Spor Toto Süper Lig 17.hafta kapanış maçı Osmanlı BJK özet dakikalarının heyecanı haberimizde. Osmanlı BJK özet anlarına Talisca’nın attığı muhteşem gol damga vurdu. Osmanlıspor BJK özet goller ve maçın önemli anlarını sizler için derledik. Siyah-beyazlı ekip bu maçı kazanarak ligdeki zirve yarışını yara almadan sürdürmek istiyor.

OSMANLISPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

Osmanlıspor Beşiktaş maç özetinin ilk 10 dakikalık diliminde iki takım da net bir pozisyon üretemedi. Osmanlı Stadı'nın buz-çamur karışımı zemininde futbolcular ilk dakika itibariyle ayakta durmakta ve topu kontrol etmekte zorlandı.

Rakip kaleyi ilk yoklayan taraf Osmanlıspor oldu. 10.dakikada Beşiktaş savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu kapan Umar Aminu ceza sahası dışından şansını denedi, top yandan auta çıktı.

14’te Frikikte Quaresma ortaladı, bir kez daha Marcelo kafayla içeriye çevirdi ve arka direkte Cenk tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. Ancak ilk pozisyonda Marcelo için ofsayt bayrağı havadaydı.

16.dakikada Osmanlıspor tehlike yarattı. Bu kez Osmanlıspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Mehmet Güven'in sert şutunda Fabri, üzerine doğru gelen topu tek hamlede kontrol etti.

Beşiktaş aradığı golü 20.dakikada Talisca’nın ayağından buldu. Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı taç atışında savunmanın sektirdiği topu Oğuzhan, Talisca'nın önüne bıraktı. Talisca da yay üzerinden bekletmeden nefis bir kesme vuruş yaptı ve topu köşeden ağlara bıraktı. 0-1

34’te Osmanlıspor savunmasının orta sahada kaptırdığı topu ceza sahası ön çizgisine kadar süren Quaresma soldaki Babel'i gördü, Babel'in gelişine şutunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

OSMANLISPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

İkinci yarıda Osmanlıspor gole çok yaklaştı. 49.dakikada sol kanattan Webo'nu yaptığı ortada ön direkte topu alan Umar, markaja rağmen dönerek vuruşunu yaptı ancak top kaleye paralel geçerek ceza sahasını terk etti.

50’de siyah beyazlı ekip Quaresma ile etkili oldu. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma kendine has stiliyle rakibinden sıyrılıp çapraz pozisyonda kaleyi denedi, Karcemarskas üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.