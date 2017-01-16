OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Dilerseniz bu zorlu mücadeleyi STARSPOR CANLI ANLATIM servisi ile anbean takip edebilrsiniz.
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