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Osmanlıspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Osmanlıspor Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Osmanlıspor'a konuk oluyor...

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Fenerbahçe, Osmanlıspor maçını kazanarak lig yarışına yeniden tutunmak istiyor. Sarı - lacivertli ekip bugüne kadar istediği skorları elde edemedi. Bunun temel sebeplerinden biri de sürekli doğru oyun oynama isteğiydi. Ancak an itibariyle tek önemli olan sonuç... 

Osmanlı Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor Fenerbahçe maçı saat 19.30'da ekrana gelecek. BeIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER:

OSMANLISPOR: Ahmet, Koray, Branislav, Lawal, Özer, Souleymane, Serdar, Josue, Prochazka, Luiz, Regaattin

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Souza, Ozan, Alper, Giuliano, Valbuena, Janssen

 

SAKAT: Cikalleshi, Anıl Karaer, Karcemarskas (Osmanlı) Mehmet Ekici, Van Persie, M.Topal, Fernandao, Skrtel (F.Bahçe)

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