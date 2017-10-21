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Osmanlıspor: 3 Karabükspor: 0

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

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Osmanlıspor'a galibiyeti getiren goller Serdar Gürler (2) ve Pinto'dan gelirken, bir galibiyetle ligin son sırasında yer alan başkent ekibi bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek nefes aldı. Karabükspor ise 8 puanda kaldı.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, ikinci yarıda daha atak olan taraf olan ev sahibi takım 62. dakikada Josue'nin kaleciden dönen şutunda topu önünde bulan Pinto topu boş filelere yolladı.

74. dakikada Özer Hurmacı'nın havadan gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Vrsajevic, arka direkteki Serdar Gürler'i gördü. Serdar'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

85. dakikada Serdar Gürler bir kez daha sahneye çıktı.  Özer Hurmacı'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 3-0

90+1'de Kardemir Karabükspor'da kazanılan penaltı atışını Torje kullandı ancak kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.

Sahada 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Osmanlıspor oldu.

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