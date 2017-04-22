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Osmanlıspor deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

Aytemiz Alanyaspor, sahasında Osmanlıspor'u konuk etti! Osmanlıspor, 90 dakika sonunda Aytemiz Alanyaspor'u Webo'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Osmanlıspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada Pierre Webo kaydetti. 83. dakikada Alanyaspor'da Fernandes'in attığı gol, elle kontrol ettiği gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi. Pozisyonda Fernandes'e bir de sarı kart çıktı.

Bu galibiyetin ardından Osmanlıspor'un Spor Toto Süper Lig'deki puanı 37'ye çıkardı. Aytemiz Alanyaspor ise 34 puanda kaldı. Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine de son vermiş oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Osmanlıspor ise gelecek hafta sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

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