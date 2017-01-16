Osmanlıspor BJK canlı yayın Bein Sports'da

Osmanlıspor Beşiktaş canlı yayın saat kaçta? Osmanlıspor Beşiktaş canlı yayın Bein Sports’dan izlenebilecek. Saat 19:00’da başlayacak ve hakem Ali Palabıyık’ın yöneteceği 17.hafta maçı Osmanlıspor Beşiktaş izle. Osmanlıspor Beşiktaş canlı yayın, Lig TV yerine geçen Bein Sports kanalından izlenebilecek. Bein Sports canlı yayın ile maç heyecanı yaşanacak. Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11’i belli oldu.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

Osmanlıspor'un ilk 11'i: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Muhammed, Mehmet, Koray, Aminu, Maher, Regattin, Webo

BEŞİKTAŞ ZİRVE YARIŞINI SÜRDÜRME AMACINDA

Maç eksiğiyle üçüncü sıraya düşen Beşiktaş, zorlu Osmanlıspor deplasmanında mutlak 3 puanı hedefliyor. Beşiktaş bu maçı kazandığı takdirde tekrar ikinciliğe yükselecek ve lider Başakşehir’le arasındaki 1 puan farkı korumuş olacak. Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki yedi maçlık yenilmezlik serisini Kasımpaşa maçında yitirmişti. Siyah beyazlı ekipte yeni transfer Ryan Babel ilk 11’de maça başlayacak. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Talisca da bu maçta takımının başarısı için ter dökecek.

OSMANLISPOR’DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Ligin dişli ekiplerinden Osmanlıspor ise ilk yarıda topladığı 26 puanla altıncı sırada bulunuyor. Osmanlıspor ligde yedi maçtır yenilmiyor. Buna ek olarak, Osmanlıspor Süper Lig'deki son 36 maçının sadece beşini kaybetti. Ev sahibi ekipte Beşiktaş maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Afrika Kupası nedeniyle kadroda olmayan Badou Ndiaye’nin yanı sıra cezası bulunan Musa Çağıran da bu maçta forma giyemeyecek isimler arasında.