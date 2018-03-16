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Osmanlıspor deplasmanda Karabükspor'u 4-0 mağlup etti

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor engelini 4-0'lık skorla geçti.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Osmanlıspor, 90 dakika sonunda son sıradaki rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.
 
Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada ve 90+2. dakikada Serdar Gürler, 41. dakikada ve 47. dakikada Mehmet Batdal kaydetti.
 
Osmanlıspor, bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de puanını 27'ye çıkarırken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.
 
Kardemir Karabükspor gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Osmanlıspor ise gelecek hafta sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

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