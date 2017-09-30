Osmanlıspor evinde Kasımpaşa'yı 3-0 gibi net bir skorla yenip sezonun ilk galibiyetini aldı

Osmanlı Stadı'nda saat 14:00'te başlayan maçı Özgür Yankaya yönetti. Osmanlıspor'un gollerini 16'da Musa Çağıran, 45'te Cikalleshi ve 59. dakika da Aminu kaydetti. Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 4'e yükseltirken Kasımpaşa ile 8 puanda kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Osmanlıspor: Karcemarskas x, Vrsajevic xx, Maksö xx, Pinto x, Numan Çürüksu xx, Serdar Gürler xx, Lawal xx, Josue xx, Musa Çağıran xxx, Aminu xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Hakan Arıkan x, Koray Altınay x, Prochazka x, Anıl Karaer x, Özer Hurmacı x, Regattin x, Luiz Carlos x, Hasan Kılıç x, Tugay Kaçar x, Doukara x

Teknik Direktör: İrfan Buz

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Omeruo x, Sadiku x, Veigneau x, Veysel Sarı x, Popov xx, Trezeguet xx, Pavelka xx, Mensah xx, Neumayr x, Rangel xx

Yedekler: Eray Birniçan x, Burak Yaşar x, Hakan Demir x, Mert Kula x, Burak Turan x, Abdullah Durak x, Hasan Bilal x, Ahmed Ildız x, Eduok x, Murillo x

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Musa Çağıran (dk. 16) Sokol Cikalleshi (dk. 45+1) Aminu (dk. 59)

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Umar'ın pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Musa Çağıran'ın sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

16. dakikada Osmanlıspor golü buldu. Serdar Gürler'in pasıyla ceza alanına doğru yönelen Musa Çağıran'ın ceza yayı üzerinden attığı sert şutta rakip defansa çarparak kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada Josue'nin kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Maxsö'nün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

23. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Pavelka'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

26. dakikada Cikalleshi'nin sağ kanattan altıpas içine yaptığı ortada topa iyi vurumayan Serdar Gürler takımını bir golden etti.

45. dakikada başkent ekibi farkı 2'ye çıkardı. Vrsajevic'in düşürülmesi sonrasında kazanılan faul atışını kullanan Josue'nin ön direğe gönderdiği topa Cikalleshi kafayla dokunda. Kaleci Ramazan Köse'den dönen topu tamamlayan Cikalleshi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

51. dakikada defanstan atılan uzun pasla orta sahada topla buluşan Murillo, bir süre topu sürdükten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Geriden gelen Maxsö rakibinin vuruş yapmasını engelleyerek topu kornere çelmeyi başardı.

59. dakikada Osmanlıspor farkı 3'e çıkardı. Serdar Gürler'in defansın arkasına gönderdiği şık pasta topla buluşan Umar, üzerine gelen kaleci Ramazan Köse'nin üstünden meşin yuvarlağı aşırtarak ağlara gönderdi: 3-0

71. dakikada ceza alanı önünde Serdar Gürler-Musa Çağıran paslaşmasında son olarak topla buluşan Musa Çağıran'ın yaklaşık 20 metreden yaptığı plase vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.