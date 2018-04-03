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Osmanlıspor, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Osmanlıspor, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından start verdi.

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Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde bir günlük iznin ardından başlayan haftanın ilk antrenmanı 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla çalışmalara start veren Başkent ekibi topla yapılan koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Mor-Sarılı ekip açma germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.

Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaparken, tedavileri devam eden Özer Hurmacı ve Payam takımdan ayrı çalıştı. 

Osmanlıspor yarın saat 12:00'de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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