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Osmanlıspor, Fernandao'ya talip oldu!

Pote transferinde sonuca varamayan Osmanlıspor rotayı Fenerbahçe’ye çevirdi.

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Pote transferinde sonuca varamayan Osmanlıspor rotayı Fenerbahçe’ye çevirdi.
 
Başkent ekibinin gündeminde Sarı-Lacivertli takımda yeterince şans bulamayan Fernandao var. 30 yaşındaki forveti kadrosunda görmeyi çok isteyen İrfan Buz, Bursa’dan eski öğrencisiyle bizzat görüşecek.
 
Brezilyalı yıldızın kiralık önerisine sıcak bakması halinde kulüpler arasında görüşmeler yapılacak ve  transferde yol haritası belirlenecek. (Fanatik)

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